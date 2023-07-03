Моргун Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоргун Мария Егоровна

Моргун Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моргун Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моргун Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Моргун Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моргун Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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