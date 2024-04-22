Чегодаева (Шошина) Аделаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева (Шошина) Аделаида Михайловна

Место рождения

Богдановка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.06.1877

Дата смерти

08.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1877

Отец: Шошин Михаил Михайлович

Мать: не указана

Богдановка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.09.1896

Муж: Чегодаев Александр Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1897

Сын: Чегодаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Чегодаев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Чегодаев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Мацкевич Вера Александровна

Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
11.04.1914

Сын: Чегодаев Арсений Александрович

Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
08.05.1966
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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