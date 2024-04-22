Чегодаева (Шошина) Аделаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.06.1877
Дата смерти08.05.1966
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1877
Отец: Шошин Михаил Михайлович
Бракосочетание
08.09.1896
Рождение ребёнка
22.08.1897
Сын: Чегодаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Чегодаев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1903
Сын: Чегодаев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Мацкевич Вера Александровна
Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1914
Сын: Чегодаев Арсений Александрович
Отец ребёнка: Чегодаев Александр Николаевич
Смерть
08.05.1966
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область