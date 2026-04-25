Прошин Василий Спиридонович ?.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Прошин Василий Спиридонович

Автор
АС
Сухарев А.

мужской, родился ?.03.1905, Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
18.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
01.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
02.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Долы, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Пропал без вести (военное)
Вычислено ?.02.1942
Марс, Мценский муниципальный район, Орловская область

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