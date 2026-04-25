Прошин Василий Спиридонович

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пропал без вести (военное)
Вычислено ?.02.1942
Марс, Мценский муниципальный район, Орловская область