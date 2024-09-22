Еремеев Андрей (Андреян) Гурьевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1790
Дата смерти25.01.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1790
Отец: Еремеев Гурьян Лукоянович
Мать: Еремеева Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.07.1842 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1845
Дочь: Казанцева (Еремеева) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Еремеева (Ханжина) Татьяна Яковлевна
Смерть
25.01.1861