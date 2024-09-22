Еремеев Андрей (Андреян) Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Андрей (Андреян) Гурьевич

Место рождения

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.07.1790

Дата смерти

25.01.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1790

Отец: Еремеев Гурьян Лукоянович

Мать: Еремеева Марья Ивановна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.07.1842 ст.

Жена: Еремеева (Ханжина) Татьяна Яковлевна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1845

Дочь: Казанцева (Еремеева) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Еремеева (Ханжина) Татьяна Яковлевна

Смерть
25.01.1861

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