Мурзина (Култышева) Палагея Васильева
Место рожденияИрбитская слобода деревня Шмакова
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Ирбитская слобода деревня Шмакова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мурзина) Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Мурзина) Гликерия Григорьева
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Егоров
Смерть
Неизвестно