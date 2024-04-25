Мурзина (Култышева) Палагея Васильева 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Култышева) Палагея Васильева

Место рождения

Ирбитская слобода деревня Шмакова

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирбитская слобода деревня Шмакова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мурзин Антон Григорьев

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мурзина) Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Егоров

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Мурзина) Гликерия Григорьева

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Егоров

Смерть
Неизвестно

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