Золотарёва (Ворушилина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёва (Ворушилина) Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Щедрина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Золотарёв Виктор Георгевич

Рождение ребёнка
08.04.1960

Сын: Золотарёв Андрей Викторович

Отец ребёнка: Золотарёв Виктор Георгевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарёв Виктор Георгевич

Смерть
Неизвестно
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