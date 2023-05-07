Золотарёва (Ворушилина) Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Щедрина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Золотарёв Виктор Георгевич
Рождение ребёнка
08.04.1960
Сын: Золотарёв Андрей Викторович
Отец ребёнка: Золотарёв Виктор Георгевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно