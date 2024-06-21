Сандиряков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения1980
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: Сандиряков Иван Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Большое Ермаково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область