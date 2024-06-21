Сандиряков Виктор Иванович 1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сандиряков Виктор Иванович

Место рождения

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1980

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Сандиряков Иван Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Большое Ермаково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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