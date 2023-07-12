Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно