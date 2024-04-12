Маланья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Афанасий Савельев
Мать: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алексей Павлов
Отец ребёнка: Павел Матвеев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Пантелей Павлов
Отец ребёнка: Павел Матвеев
Место жительства
1782
откуда: Заколпье куда: Григорьево в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. 6... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа мл. Павлова
Отец ребёнка: Павел Матвеев
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Синклитикия Павлова
Отец ребёнка: Павел Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787