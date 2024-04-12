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Маланья Афанасьева

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Афанасий Савельев

Мать: Анисья Осипова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Алексей Павлов

Отец ребёнка: Павел Матвеев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Пантелей Павлов

Отец ребёнка: Павел Матвеев

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
1782
откуда: Заколпье куда: Григорьево в соответствии с ревизией 02.07.1782 Ф.301, ОП.5, Д.72 4-ревизия экономических крестьян Меленковской округи Владимирской губернии Села Заколпья крестьяне титул стр. 6... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа мл. Павлова

Отец ребёнка: Павел Матвеев

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Синклитикия Павлова

Отец ребёнка: Павел Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1787
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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