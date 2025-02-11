(Чохова) Аграфена Фёдорова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чохова) Аграфена Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Чохов Фёдор Андреев1812 г.р.
Мать
Чохова Матрёна Сергеева1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Чохов Фёдор Андреев

Мать: Чохова Матрёна Сергеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

97 Семья

Смерть
Неизвестно

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