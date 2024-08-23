Гертер (Штумпф) Анна Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гертер (Штумпф) Анна Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Гертер) Мария Христина Карловна

Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гертер Иоганн Филипп Карлович

Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Гертер) Анна Мария Карловна

Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.03.1836

Сын: Гертер Иоганнес Людвиг Карлович

Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.01.1838

Сын: Гертер Иоганн Гейнрих Карлович

Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович

Рязановка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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