Гертер (Штумпф) Анна Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Гертер) Мария Христина Карловна
Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гертер Иоганн Филипп Карлович
Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Гертер) Анна Мария Карловна
Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович
Рождение ребёнка
05.03.1836
Сын: Гертер Иоганнес Людвиг Карлович
Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович
Рождение ребёнка
31.01.1838
Сын: Гертер Иоганн Гейнрих Карлович
Отец ребёнка: Гертер Иоганн Карл Леонардтович