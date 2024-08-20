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Стрельцов Антоний Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Мать: Стрельцова Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стрельцова) Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Феодосия

Рождение ребёнка
1869

Сын: Евстратий Антонович Калистрат / Евстратий Антонович

Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Колесова (Стрельцова) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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