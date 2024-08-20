Стрельцов Антоний Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стрельцова) Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Феодосия
Рождение ребёнка
1869
Сын: Евстратий Антонович Калистрат / Евстратий Антонович
Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Колесова (Стрельцова) Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Стрельцова Феодосия
Смерть
Неизвестно