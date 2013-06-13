Зайцева (Ковтун) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1928
Дата смерти13.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зайцев Индустрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1951
Сын: Зайцев Владимир Индустриевич
Отец ребёнка: Зайцев Индустрий Георгиевич
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.06.2013