Зайцева (Ковтун) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Ковтун) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1928

Дата смерти

13.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зайцев Индустрий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Индустрий Георгиевич

Рождение ребёнка
28.10.1951

Сын: Зайцев Владимир Индустриевич

Отец ребёнка: Зайцев Индустрий Георгиевич

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
13.06.2013

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