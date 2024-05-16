Герасименко Алексей Юрьевич 24.05.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасименко Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева-Герасименко (Филиппова) Дарья Николаевна

Бракосочетание
11.10.2008

Жена: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.09.2011

Дочь: Герасименко Арина Алексеевна

Мать ребёнка: Тушева-Герасименко (Филиппова) Дарья Николаевна

Развод
Около ?.05.2013

Жена: Тушева-Герасименко (Филиппова) Дарья Николаевна

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