Герасименко Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.2008
Жена: не указана
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.09.2011
Дочь: Герасименко Арина Алексеевна
Мать ребёнка: Тушева-Герасименко (Филиппова) Дарья Николаевна
Развод
Около ?.05.2013