Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Княгин Сава Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Кощеева Ксенья Ларионовна
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дресвянникова (Кощеева) Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кощеев Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович
Смерть
1793