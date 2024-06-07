Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Княгин Сава Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Кощеева Ксенья Ларионовна

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кощеев Иван Ларионович

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кощеев Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дресвянникова (Кощеева) Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кощеев Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Кощеев Ларион Парамонович

Смерть
1793

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