Мякотников Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения17.05.1932
Дата смерти11.11.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932
Рождение ребёнка
08.10.1959
Рождение ребёнка
12.09.1961
Рождение ребёнка
02.12.1967
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Смерть
11.11.1993
Причина смерти: Самопроизвольное кровоизлияние в вещество головного мозга. | Похоронен в Образцово-Травино