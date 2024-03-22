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Мякотников Василий Данилович

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Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.05.1932

Дата смерти

11.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932

Отец: Мякотников Данил Никифорович

Мать: Мякотникова Агафья Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякотникова Лидия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякотникова Лидия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякотникова Лидия Васильевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Развод
Неизвестно

Жена: Мякотникова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Лидия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Токарь
Смерть
11.11.1993
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: Самопроизвольное кровоизлияние в вещество головного мозга. | Похоронен в Образцово-Травино
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