Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Сергей Максимович
Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Савельев Николай Максимов
Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гладышева (Савельева) Пелагея Максимова
Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Бокова (Савельева) Степанида Максимова
Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович
Смерть
Неизвестно