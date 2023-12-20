Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Мамонтова) Евфимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мамонтов Михаил Леонтьев

Мать: Мамонтова Пелагея Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Петр Максимович

Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Максим Максимович

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Савельев Николай Максимов

Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Савельев Егор Максимов

Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гладышева (Савельева) Пелагея Максимова

Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бокова (Савельева) Степанида Максимова

Отец ребёнка: Савельев Максим Максимович

Смерть
Неизвестно

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