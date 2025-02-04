Фомин Геннадий Васильевич 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Геннадий Васильевич

Место рождения

Костромская область, д. Белсоносова

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Фомин Василий Николаевич

Мать: Фомина (Матвеева) Евдокия

Костромская область, д. Белсоносова
Бракосочетание
10.06.1953

Жена: Фомина (Жарнова (Жирнова)) Нина Владимировна

1066 книга записей гражданского состояния
Рождение ребёнка
1954

Сын: Фомин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Фомина (Жарнова (Жирнова)) Нина Владимировна

Россия
Смерть
Неизвестно

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