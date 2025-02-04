Фомин Геннадий Васильевич
Место рожденияКостромская область, д. Белсоносова
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Костромская область, д. Белсоносова
Бракосочетание
10.06.1953
1066 книга записей гражданского состояния
Рождение ребёнка
1954
Сын: Фомин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Фомина (Жарнова (Жирнова)) Нина Владимировна
Россия
Смерть
Неизвестно