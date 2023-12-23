Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1963 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1963

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Александр

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