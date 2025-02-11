Ens Wiebe (Dyck) Maria B
женский, родилась 03.06.1839, Зелёный Гай, Дніпропетровська область
умерла 26.05.1926, Степовое, Дніпропетровська область
ОтецDyck BernhardОколо 1791 г.р.
Мать(Klassen) Maria1813 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Dyck Bernhard
Мать: (Klassen) Maria
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Дочь: (Enns Ens) Katarina
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Сын: Enns Gerhard G
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Дочь: Braun Isaak (Enns) Maria G
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Сын: Ens Gerhard G D
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Дочь: Sawatzky (Enns Ens) Helena
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Дочь: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Сын: Enns Ens Franz G
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Сын: Ens Johann
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Сын: Enns Cornelius
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard
Дочь: (Enns Ens) Katarina
Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard