Ens Wiebe (Dyck) Maria B 03.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Ens Wiebe (Dyck) Maria B

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.06.1839, Зелёный Гай, Дніпропетровська область

умерла 26.05.1926, Степовое, Дніпропетровська область

Отец
Dyck BernhardОколо 1791 г.р.
Мать
(Klassen) Maria1813 г.р.
Супруги
Enns Ens Gerhard Gerhard09.09.1828 г.р.
Дети
Enns Ens Bernhard G D28.12.1860 г.р.
(Enns Ens) Katarina12.01.1862 г.р.
Показать еще 10
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1839

Отец: Dyck Bernhard

Мать: (Klassen) Maria

Зелёный Гай, Дніпропетровська область

Бракосочетание
17.03.1860

Муж: Enns Ens Gerhard Gerhard

Зелёный Гай, Дніпропетровська область

Супруг(-а): Gerhard Gerhard Ens

Рождение ребёнка
28.12.1860

Сын: Enns Ens Bernhard G D

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Рождение ребёнка
12.01.1862

Дочь: (Enns Ens) Katarina

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Рождение ребёнка
30.08.1863

Сын: Enns Gerhard G

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Иммиграция
1865
Степовое, Дніпропетровська область

Immigration

Рождение ребёнка
03.10.1865

Дочь: Braun Isaak (Enns) Maria G

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
10.03.1867

Сын: Ens Gerhard G D

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
28.06.1869

Дочь: Sawatzky (Enns Ens) Helena

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
10.01.1871

Дочь: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
05.04.1873

Сын: Enns Ens Franz G

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
30.12.1875

Сын: Ens Johann

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Рождение ребёнка
18.12.1877

Сын: Enns Ens Abraham Gerhard

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
27.03.1882

Сын: Enns Cornelius

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Рождение ребёнка
17.01.1885

Дочь: (Enns Ens) Katarina

Отец ребёнка: Enns Ens Gerhard Gerhard

Смерть
26.05.1926
Степовое, Дніпропетровська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.