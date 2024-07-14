Малых (Широбокова) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Широбокова) Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2002

Сын: Малых Данил Владимирович

Отец ребёнка: Малых Владимир Валерьевич

Бракосочетание
?.08.2005

Муж: Малых Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
19.03.2006

Сын: Малых Наум Владимирович

Отец ребёнка: Малых Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
02.12.2014

Дочь: Малых Виолетта Владимировна

Отец ребёнка: Малых Владимир Валерьевич

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