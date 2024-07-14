Малых (Широбокова) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2002
Отец ребёнка: Малых Владимир Валерьевич
Бракосочетание
?.08.2005
Рождение ребёнка
19.03.2006
Отец ребёнка: Малых Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
02.12.2014
Дочь: Малых Виолетта Владимировна
Отец ребёнка: Малых Владимир Валерьевич