Нигматуллина (Нигматуллина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигматуллина (Нигматуллина) ?

Нигматуллина (Нигматуллина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нигматуллин Мунир

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Роза Мунировна

Отец ребёнка: Нигматуллин Мунир

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматуллин Мунир

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close