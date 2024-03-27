Нигматуллина (Нигматуллина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нигматуллин Мунир
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Роза Мунировна
Отец ребёнка: Нигматуллин Мунир
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигматуллин Мунир
Смерть
Неизвестно