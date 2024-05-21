Шаров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаров Алексей

Шаров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Михаил

Мать ребёнка: Шарова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Василий

Мать ребёнка: Шарова Наталья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шаров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шарова Наталья

Смерть
Неизвестно

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