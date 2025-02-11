Степанищев Дмитрий Кондратьевич
мужской, родился 1830, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Захаровна1798 г.р.
ОтецСтепанищев Кондратий Трофимович1802 г.р.
Дети
Степанищев Илларион Дмитриевич1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Степанищев Илларион Дмитриевич
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно