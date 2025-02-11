Степанищев Дмитрий Кондратьевич 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанищев Дмитрий Кондратьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Захаровна1798 г.р.
Отец
Степанищев Кондратий Трофимович1802 г.р.
Дети
Степанищев Илларион Дмитриевич1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Степанищев Кондратий Трофимович

Мать: Екатерина Захаровна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Степанищев Илларион Дмитриевич

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Таволжанка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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