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Ляпков Иван Васильевич

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Место рождения

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

05.01.1904 ст.

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.

Отец: Ляпков Василий Иродионов

Мать: Ляпкова Феодосия Фёдорова

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/5053473d-a030-44cd-9922-0e16a063e9cb/8?center=2221+1642
Рождение ребёнка
11.05.1933

Сын: Ляпков Александр Иванович

Мать ребёнка: Ляпкова Мария Терентьевна

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
20.08.1942
московская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Уваровский р-н, д. Антоновка, восточнее, 1 км, у дороги
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