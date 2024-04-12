Ляпков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1904 ст.
Дата смерти20.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/5053473d-a030-44cd-9922-0e16a063e9cb/8?center=2221+1642
Рождение ребёнка
11.05.1933
Сын: Ляпков Александр Иванович
Мать ребёнка: Ляпкова Мария Терентьевна
Смерть
20.08.1942
московская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Московская обл., Уваровский р-н, д. Антоновка, восточнее, 1 км, у дороги