Матрёна Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Пётр Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
РС 1782 Волчья Дубрава - Львов, жена Елиз. Алекс.
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Марк Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
РС 1795 Волчья Дубрава - назван и Марком и Максимом: у Максима жена Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Иванов
Смерть
1789