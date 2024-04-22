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Матрёна Филиппова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1758 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Пётр Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1782 Волчья Дубрава - Львов, жена Елиз. Алекс.
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Марк Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1795 Волчья Дубрава - назван и Марком и Максимом: у Максима жена Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Иванов

Смерть
1789
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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