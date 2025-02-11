Спиридон До 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1760, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Афанасий Спиридонов1778 г.р.
Иван Спиридонов1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Афанасий Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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