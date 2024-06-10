Костюченко Варвара Васильева 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Варвара Васильева

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов

Рождение ребёнка
25.04.1860

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Пелагия Назарова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Ксения Назарова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Назарова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Матрона Назариева

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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