Костюченко Варвара Васильева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1860
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Пелагия Назарова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Ксения Назарова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Назарова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Матрона Назариева
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Назарий Кириллов
Смерть
Неизвестно