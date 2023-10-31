Угрюмов Игнатий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Угрюмов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Угрюмова Ирина
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Угрюмова Ирина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Угрюмов Константин Игнатьев
Мать ребёнка: Угрюмова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угрюмова Ирина
Смерть
1843