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Угрюмов Игнатий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Угрюмов Иван Иванов

Мать: Угрюмова Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Угрюмов Федор Игнатьев

Мать ребёнка: Угрюмова Ирина

Рождение ребёнка
1836

Сын: Угрюмов Осип Игнатьев

Мать ребёнка: Угрюмова Ирина

Рождение ребёнка
1842

Сын: Угрюмов Константин Игнатьев

Мать ребёнка: Угрюмова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Ирина

Смерть
1843
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