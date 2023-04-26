Аникеев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникеев Сергей Сергеевич

Аникеев Сергей Сергеевич

Место рождения

Долинск, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

14.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983

Отец: Аникеев Сергей Васильевич

Мать: Гладышева Любовь Александровна

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
21.08.2012

Жена: Аланкина Мария Анатольевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
01.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аланкина Мария Анатольевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аланкина Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
02.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аланкина Мария Анатольевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аланкина Мария Анатольевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.