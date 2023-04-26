Аникеев Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1983
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.08.2012
Рождение ребёнка
01.12.2013
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
2015
Рождение ребёнка
02.07.2017
Рождение ребёнка
23.01.2022