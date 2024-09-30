Ракканен (Лайтинен) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракканен (Лайтинен) Елизавета Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракканен Матвей Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1796

Дочь: (Ракканен) Катрин Матвеевна

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.08.1798

Сын: Ракканен Апрами Матвеевич

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.03.1803

Дочь: (Ракканен) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.04.1805

Сын: Ракканен Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.1807

Сын: Ракканен Апрами Матвеевич

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.02.1809

Сын: Ракканен Иосиф Матвеевич

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.07.1810

Дочь: (Ракканен) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.02.1814

Сын: Ракканен Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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