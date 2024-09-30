Ракканен (Лайтинен) Елизавета Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1796
Дочь: (Ракканен) Катрин Матвеевна
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1798
Сын: Ракканен Апрами Матвеевич
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1803
Дочь: (Ракканен) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1805
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1807
Сын: Ракканен Апрами Матвеевич
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1809
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1810
Дочь: (Ракканен) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1814
Отец ребёнка: Ракканен Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно