Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалина

Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Черногор Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Черногор Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черногор Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.