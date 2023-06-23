Константинова Агрипина Аверклиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова Агрипина Аверклиева

Константинова Агрипина Аверклиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Петр Федорович

Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.

Дочь: Константинова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Константинов Петр Федорович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №1697, стр. 16
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.