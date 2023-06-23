Константинова Агрипина Аверклиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.
Дочь: Константинова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Константинов Петр Федорович
Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №1697, стр. 16
Смерть
Неизвестно