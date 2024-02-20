Перина (Зернина) Акилина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перина (Зернина) Акилина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Зернин Данила Степанов

Мать: Зернина Евдокия Исакова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Перин Егор Афанасьев

Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Перин Михайло Афанасьев

Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Перин Матвей Афанасьев

Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Перин Тит Афанасьев

Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перина Агрипина Афанасьева

Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перин Афанасий Васильев

Смерть
Неизвестно
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