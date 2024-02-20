Перина (Зернина) Акилина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Зернин Данила Степанов
Мать: Зернина Евдокия Исакова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Перин Егор Афанасьев
Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Перин Тит Афанасьев
Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перина Агрипина Афанасьева
Отец ребёнка: Перин Афанасий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно