Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чихачев Семен Карпов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Чихачева) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Чихачев Семен Карпов
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Рождение ребёнка
21.10.1917
Сын: Чихачев Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Чихачев Семен Карпов
Восприемники Василий Тимофеев Чихачев, Анисия Иродионова Чубакова
Смерть
Неизвестно