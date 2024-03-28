Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Григорьева

Параскева Григорьева

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихачев Семен Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Чихачева) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Чихачев Семен Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Филиппов Жаров, девица Акулина Филиппова Жарова
Рождение ребёнка
21.10.1917

Сын: Чихачев Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Чихачев Семен Карпов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Тимофеев Чихачев, Анисия Иродионова Чубакова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.