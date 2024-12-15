Кандинов Иван Акиндинович(Акиндинов)
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
25.01.1863
Поруч. по жениху:крестьянин села Богослова Михаил Васильев,д.Ельнинское Степан Антонов По невесте:д.Ивачева крестьяне Василий Иванов и Василий Фокин Постуров и Степан Филатов
Рождение ребёнка
29.01.1866
Сын: Кандинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кандинова Ульяна Фокина(Фокична)
Села Богослова крестьянский сын Павел Михайлов и д.Ельнинского крестьянская дочь Параскева Руфимовна
Рождение ребёнка
17.02.1869
Дочь: Шарашкина (Кандинова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кандинова Ульяна Фокина(Фокична)
Крещение 19.02.1869 Восприемница села Богослова крестьянская дочь Марья Михайлова
Смерть
Неизвестно