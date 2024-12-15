Кандинов Иван Акиндинович(Акиндинов) 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кандинов Иван Акиндинович(Акиндинов)

Место рождения

Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Акиндин

Мать: не указана

Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
25.01.1863

Жена: Кандинова Ульяна Фокина(Фокична)

Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд
Поруч. по жениху:крестьянин села Богослова Михаил Васильев,д.Ельнинское Степан Антонов По невесте:д.Ивачева крестьяне Василий Иванов и Василий Фокин Постуров и Степан Филатов
Рождение ребёнка
29.01.1866

Сын: Кандинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кандинова Ульяна Фокина(Фокична)

Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд
Села Богослова крестьянский сын Павел Михайлов и д.Ельнинского крестьянская дочь Параскева Руфимовна
Рождение ребёнка
17.02.1869

Дочь: Шарашкина (Кандинова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кандинова Ульяна Фокина(Фокична)

Богослово, Богословская волость, Череповецкий уезд
Крещение 19.02.1869 Восприемница села Богослова крестьянская дочь Марья Михайлова
Смерть
Неизвестно

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