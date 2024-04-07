Куроптева Татьяна Петрова
женский, родилась 1803
Супруги
Куроптев ДийНеизвестно г.р.
Дети
Куроптев Савва Диев1829 г.р.
Куроптев Филипп Диев1830 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куроптев Дий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Куроптев Савва Диев
Отец ребёнка: Куроптев Дий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Куроптев Филипп Диев
Отец ребёнка: Куроптев Дий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Куроптев Михаил Диев
Отец ребёнка: Куроптев Дий
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Куроптев Дий
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Куроптев Дий