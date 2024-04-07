Куроптева Татьяна Петрова 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Куроптева Татьяна Петрова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1803

Супруги
Куроптев ДийНеизвестно г.р.
Дети
Куроптев Савва Диев1829 г.р.
Куроптев Филипп Диев1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроптев Дий

Рождение ребёнка
1829

Сын: Куроптев Савва Диев

Отец ребёнка: Куроптев Дий

Рождение ребёнка
1830

Сын: Куроптев Филипп Диев

Отец ребёнка: Куроптев Дий

Рождение ребёнка
1832

Сын: Куроптев Михаил Диев

Отец ребёнка: Куроптев Дий

Рождение ребёнка
1834

Сын: Куроптев Мартемьян Диев

Отец ребёнка: Куроптев Дий

Рождение ребёнка
1840

Сын: Куроптев Прокопий Диев

Отец ребёнка: Куроптев Дий

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