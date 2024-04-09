Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Назар Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Епифан Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович