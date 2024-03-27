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Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Диянов Сейфульмулюк

Мать: (Дианова) Кяусар (Кавсяр)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дианова Адельбану

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова Адельбану

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова Адельбану

Смерть
?.08.1941
Причина смерти: На войне

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