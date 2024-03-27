Дианов Хайрулла Сейфулмулюкович
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1907
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Диянов Сейфульмулюк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дианова Адельбану
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дианова Адельбану
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дианова Адельбану
Смерть
?.08.1941
Причина смерти: На войне