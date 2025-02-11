Скампоров Иван Сергеев 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Скампоров Иван Сергеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья Артемьева1811 г.р.
Отец
Сергей Прокофьев1813 г.р.
Супруги
Скампорова Неонилла ПавловаДо 1854 г.р.
Дети
(Скампорова) Агафья Иванова05.02.1872 г.р.
Скампоров Евдоким Иванов23.07.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сергей Прокофьев

Мать: Дарья Артемьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скампорова Неонилла Павлова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

118

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

99

Рождение ребёнка
05.02.1872

Дочь: (Скампорова) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Скампорова Неонилла Павлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.07.1873

Сын: Скампоров Евдоким Иванов

Мать ребёнка: Скампорова Неонилла Павлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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