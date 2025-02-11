Скампоров Иван Сергеев
мужской, родился 1842, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья Артемьева1811 г.р.
ОтецСергей Прокофьев1813 г.р.
Супруги
Скампорова Неонилла ПавловаДо 1854 г.р.
Дети
(Скампорова) Агафья Иванова05.02.1872 г.р.
Скампоров Евдоким Иванов23.07.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сергей Прокофьев
Мать: Дарья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
05.02.1872
Дочь: (Скампорова) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Скампорова Неонилла Павлова
Рождение ребёнка
23.07.1873
Мать ребёнка: Скампорова Неонилла Павлова
Смерть
Неизвестно