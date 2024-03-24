Нагорнов Максим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.2010
Сын: Нагорнов Артём Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.2014
Дочь: Нагорнова Варвара Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности