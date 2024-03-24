Нагорнов Максим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорнов Максим Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.2010

Сын: Нагорнов Артём Максимович

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Рождение ребёнка
04.10.2014

Дочь: Нагорнова Варвара Максимовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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