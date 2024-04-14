Невьянцев Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невьянцев Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невьянцев Яков

Мать: Невьянцева -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буслаева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невьянцев Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1940

Дочь: Балина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Невьянцева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1941

Сын: Невьянцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Невьянцева Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно

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