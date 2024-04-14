Невьянцев Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невьянцев Яков
Мать: Невьянцева -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буслаева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невьянцев Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1940
Дочь: Балина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Невьянцева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1941
Сын: Невьянцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Невьянцева Александра Федоровна
Смерть
Неизвестно