Сушков Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушков Алексей Филиппович

Сушков Алексей Филиппович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Сушков Филипп Андреевич

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сушков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Сушкова (Сушков) Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1853

Сын: Сушков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Сушков (Сушков) Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.