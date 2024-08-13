Сушков Алексей Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Сушков Филипп Андреевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Сушкова (Сушков) Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
03.06.1853
Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Сушков (Сушков) Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Сушков (Сушкова) Параскева Леонтьевна