Павлов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Болонина) Васса Косьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Болонина) Васса Косьминична

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Павлова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Павлова (Болонина) Васса Косьминична

Умерла 18.06.1883 года в возрасте 10 месяцев
Рождение ребёнка
24.01.1887

Сын: Павлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Болонина) Васса Косьминична

https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1143-op-1-d-14
Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Павлов Петр Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Болонина) Васса Косьминична

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