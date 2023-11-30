Суворова (Дорина) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Дорина) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2006

Сын: Суворов Даниил Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
30.09.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.2017

Сын: Григорьев Максим Андреевич

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Рождение ребёнка
18.11.2019

Дочь: Григорьева Таисия Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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