Суворова (Дорина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.2006
Сын: Суворов Даниил Валентинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
30.09.2016
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.2017
Сын: Григорьев Максим Андреевич
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Рождение ребёнка
18.11.2019
Дочь: Григорьева Таисия Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности