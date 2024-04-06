Пекарская Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекарская Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Пекарский Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович

Китросаново, Кетрисановская волость, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пекарская Хана Анатольевна

Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Семен Анатольевич

Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Гитл Анатольевна

Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович

Смерть
Неизвестно
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