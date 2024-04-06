Пекарская Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Пекарский Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович
Китросаново, Кетрисановская волость, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пекарская Хана Анатольевна
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекарский Семен Анатольевич
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Гитл Анатольевна
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Маркович
Смерть
Неизвестно