Шубкина Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Шубкина Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Шубкина Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Шубкина Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Шубкин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Шубкина Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно