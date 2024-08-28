Шубкина Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкина Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Шубкина Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Шубкина Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Шубкина Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Шубкин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Шубкина Устинья Тимофеевна

Отец ребёнка: Шубкин Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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