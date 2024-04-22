(Хяргенен) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хяргенен) Устинья

Место рождения

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карванен Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Причина смерти: сослана в Мурманск- репрессирована
Похороны
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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