(Хяргенен) Устинья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карванен Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сослана в Мурманск- репрессирована
Похороны
Неизвестно