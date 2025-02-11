Guenther Johann
мужской, родился 03.10.1795, Chortitza Colony, Prussia
умер 15.05.1846, Bergthal Colony, Prussia
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Жена: (Peters) Katharina
Сын: Guenter Johann
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: Thiessen (Guenter) Anna
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: Gerbrand (Guenther) Katarina
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Сын: Guenther Peter
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: (Ginter) Helena
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: Buhr (Ginter) Maria
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Сын: Ginter Abraham
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: Dyck (Ginter) Elisabet
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Сын: Ginter Isaac
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: (Ginter) Agenetha
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Сын: Guenter Jacob Johann
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Сын: Guenter Isaak
Мать ребёнка: (Peters) Katharina
Дочь: Schroeder (Ginther) Anganeta
Мать ребёнка: (Peters) Katharina