Guenther Johann 03.10.1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Guenther Johann

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.10.1795, Chortitza Colony, Prussia

умер 15.05.1846, Bergthal Colony, Prussia

Супруги
(Peters) Katharina21.03.1804 г.р.
Дети
Guenter Johann09.09.1822 г.р.
Thiessen (Guenter) Anna12.12.1823 г.р.
Показать еще 11
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Chortitza Colony, Prussia

Бракосочетание
13.10.1821

Жена: (Peters) Katharina

Рождение ребёнка
09.09.1822

Сын: Guenter Johann

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Рождение ребёнка
12.12.1823

Дочь: Thiessen (Guenter) Anna

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Рождение ребёнка
07.10.1825

Дочь: Gerbrand (Guenther) Katarina

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
10.08.1827

Сын: Guenther Peter

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
20.03.1829

Дочь: (Ginter) Helena

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Россия

Рождение ребёнка
29.12.1830

Дочь: Buhr (Ginter) Maria

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Днепр, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
06.01.1833

Сын: Ginter Abraham

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
07.01.1835

Дочь: Dyck (Ginter) Elisabet

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Россия

Рождение ребёнка
11.10.1836

Сын: Ginter Isaac

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Россия

Рождение ребёнка
19.12.1838

Дочь: (Ginter) Agenetha

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
23.03.1841

Сын: Guenter Jacob Johann

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Рождение ребёнка
06.06.1842

Сын: Guenter Isaak

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
11.04.1845

Дочь: Schroeder (Ginther) Anganeta

Мать ребёнка: (Peters) Katharina

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
15.05.1846
Bergthal Colony, Prussia

Мы используем куки для улучшения работы сайта.