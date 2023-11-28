Павроз Владимир Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
27.04.1952
Сын: Павроз Николай Владимирович
Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна
Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Осипенко Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Павроз Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Парвоз Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павроз Мария Дмитриевна
Смерть
1987