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Павроз Владимир Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Павроз Давыд Васильевич

Мать: Павроз Феодосия Терентьева

Рождение ребёнка
27.04.1952

Сын: Павроз Николай Владимирович

Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Осипенко Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Павроз Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Парвоз Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Павроз Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павроз Мария Дмитриевна

Смерть
1987
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